TNT-Serie 02:50 bis 03:35 Krimiserie Major Crimes Ausgespielt USA 2014 16:9 Merken Das große Hollywood-Comeback eines ehemaligen Kinderstars findet ein jähes Ende, als der Schauspieler tot in einer heruntergekommenen Gegend aufgefunden wird. Sofort gelten der Regisseur des aktuellen Films sowie der Manager des Schauspielers als Hauptverdächtige. Flynns Tochter kommt zu Besuch und will wissen, welche Art von Beziehung Sharon und Flynn führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Sheelin Choksey Drehbuch: Adam Belanoff

