TNT-Serie 00:10 bis 01:10 Fantasyserie Game of Thrones Töte den Jungen USA, GB 2015 16:9 Daenerys versucht, die Bewohner Meereens auf ihre Seite zu ziehen, und beschließt - nachdem sie demonstrativ ihre Macht und Entschlossenheit gezeigt hat - das Oberhaupt einer der wichtigsten Familien der Stadt zu heiraten. Während Sansa einen Eindruck von Lord Ramsays Grausamkeit bekommt, segeln Jorah Mormont und Tyrion Lennister nach Meereen, um dort Daenerys zu treffen. Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Brenock O'Connor (Olly) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Gregory Middleton Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16