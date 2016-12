TNT-Serie 13:45 bis 14:30 Krimiserie Major Crimes Kettenreaktion USA 2014 16:9 Merken Santa Claus ist gar nicht so heilig, wie man meint - jedenfalls dann nicht, wenn sich Erwachsene als Weihnachtsmann verkleiden und eine Bank überfallen. Als die Festnahme durch einen Flashmob erschwert wird, wollen die Beamten herausfinden, was schiefgelaufen ist. Sharons Kinder kommen über die Feiertage nach Hause und verbringen zum ersten Mal Weihnachten mit ihrem neuen Bruder Rusty. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: David McWhirter Drehbuch: Kendall Sherwood Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine