TNT-Serie 09:05 bis 09:55 Krimiserie Quincy Die tödliche Spritze USA 1978 Merken Im Pratt-Hospital stirbt ein Patient wenige Stunden nach einer erfolgreichen Operation an Herzversagen. Für seinen Tod wird der neue Arzt verantwortlich gemacht, den man kürzlich für ein Programm zur Förderung von Minderheiten eingestellt hatte. Als dieser entlassen wird, nimmt Quincys Freund, Dr. Matthews, die Schuld auf sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Brock Peters (Dr. Frank Matthews) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Robert Crais Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Dick DeBenedictis

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 231 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 87 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 31 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 31 Min.