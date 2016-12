TNT-Serie 07:30 bis 08:15 Krimiserie Monk Mr. Monk als Kind im Manne USA 2008 16:9 Merken Bei der Untersuchung eines Mordfalls trifft Monk zufällig Harold Krenshaw. Sie waren gemeinsam in Therapie, jetzt geht es Harold auffallend gut. Seine psychischen Leiden ist er los, seit er bei einem Hypnotiseur war. Monk ist fasziniert und macht auch einen Termin mit Dr. Climan aus. Natalie und Dr. Bell, die nichts davon ahnen, erleben plötzlich einen merkwürdig kindlich aufgelegten Monk. In dieser albernen Verfassung kann er den aktuellen Fall auf keinen Fall aufklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Traylor Howard (Natalie Teeger) Tim Bagley (Harold Krenshaw) Henry Czerny (Aaron Larkin) Dina Meyer (Sally Larkin) Originaltitel: Monk Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Tom Gammill, Max Pross Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

