TNT Comedy 04:30 bis 05:20 Filme Robot Chicken: Star Wars Special Edition USA 2009 Es gibt ein Wiedersehen mit den Helden der Star Wars Filme! Die stop-motion animierten Action-Figuren der [adult swim]-Serie erwachen getarnt als Star Wars Charaktere in frenetischen Sketch-Vignetten zum Leben. Zusätzlich zum Besten aus "Robot Chicken: Star Wars Episode I" und "Episode II", in denen es u.a. zu einem Vater-Sohn-Tanzwettbewerb kommt, sind bisher ungezeigte Szenen zu sehen. Originaltitel: Robot Chicken: Star Wars Special Edition