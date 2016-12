TNT Comedy 00:15 bis 01:00 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 605: Du kannst wieder nach Hause gehen USA 2015 16:9 Merken Abby und Jake wollen ihre Beziehung definieren und beschließen, ein Wochenende zuhause zu verbringen - ohne Arbeit, Freunde oder Kinder. Delia und Gordon besichtigen Häuser, müssen aber feststellen, dass sie ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Und Phoebe stellt wieder Kontakt zu ihren alten Freunden aus den Modelzeiten her, nachdem sie ein Jobangebot für eine neue Kampagne erhalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Matthew Glave (Gordon Beech) Laura Mennell (Marria) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Paul Adelstein Kamera: Scott Williams Musik: Robert Duncan, Layla Minoui