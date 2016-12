TNT Comedy 22:35 bis 23:00 Comedyserie Two and a Half Men Herpes Junior USA 2011 16:9 Merken Alan nimmt Waldens Angebot an, bei ihm einzuziehen. Er hat allerdings nicht bedacht, dass Berta mittlerweile sein altes Zimmer bewohnt. Er ist somit gezwungen, mit Jake in einem Zimmer zu schlafen. Walden will seine Noch-Ehefrau Bridget zum Essen ausführen und lässt sich von Jake ein Restaurant empfehlen - einen Fast-Food-Schuppen. Als Walden sich mit einem Kind eine Essenschlacht liefert, sieht Bridget sich in ihrer Auffassung bestätigt: Sie will die Scheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Ryan Stiles (Herb Melnick) Judy Greer (Bridget Schmidt) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Andrew J. B. Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6