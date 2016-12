TNT Comedy 21:05 bis 21:30 Comedyserie King of Queens Folge: 197 Mut zur Dummheit USA 2006 16:9 Merken Doug erhält die Chance, den Job des Supervisors bei YPS zu übernehmen. Aber eigentlich hat er keine Lust dazu und will ihn Deacon überlassen. Aber durch Psychospielchen fühlt er sich von Carrie herausgefordert und versucht sich an dem Job. Leider ist er ein absoluter Versager und macht nur Fehler. Carrie äußert ihre Meinung immer nur hinter dem Rücken ihrer Bosse und muss so mitansehen, wie eine Kollegin befördert wird, weil sie die Aussagen offen vor dem Boss wiederholt. Carrie will auch ihren Mut beweisen und wird beleidigend. Doug und Carrie drohen ihren Job zu verlieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Marshaun Daniel (Kirby) Sam McMurray (O'Boyle) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson, Liz Astrof Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar