TNT Comedy 18:20 bis 18:45 Comedyserie 2 Broke Girls Spring Break USA 2012 16:9 Steven und Michael, zwei Schwule, die oft im Diner zu Gast sind, machen Max und Caroline ein Angebot: Für 600 Dollar sollen die beiden die Wohnung und ihre Hunde hüten, während das Paar verreist ist. Auch für die Kellnerinnen beginnt im Luxusappartement so etwas wie ein Urlaub. Am Abend spricht Caroline auf einer exklusiven Party eine bekannte Gourmet-Bloggerin an und wirbt für die Cupcakes von Max. Mit der Erholung ist es nun erst einmal vorbei ... Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Brian Gross (Steve) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12