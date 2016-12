TNT Comedy 16:45 bis 17:10 Comedyserie King of Queens Folge: 198 Ein Onkel zum Fürchten USA 2006 16:9 Merken Die Urlaubspläne der Palmers werden abrupt zerstört, als Doug den kleinen Major versehentlich so sehr erschreckt, dass dieser sich strikt weigert, ihn und Carrie als Babysitter zu akzeptieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Marshaun Daniel (Kirby) Sam McMurray (O'Boyle) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Rock Reuben, Ilana Wernick Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar