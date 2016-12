TNT Film 00:40 bis 02:30 Actionfilm Blade Trinity USA 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Halbvampir Blade wird von den Vampirfürsten in eine Falle gelockt und vom FBI festgenommen. Nachdem er in letzter Sekunde von einer Gruppe menschlicher Vampirjäger gerettet werden konnte, arbeitet er schließlich mit der Untergrundorganisation zusammen. Bald steht fest, dass Blade auch jede Hilfe gebrauchen kann, die er bekommt, denn ihm steht der größte Kampf seines Lebens bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Blade) Kris Kristofferson (Whistler) Jessica Biel (Abigail Whistler) Ryan Reynolds (Hannibal King) Parker Posey (Danica Talos) Dominic Purcell (Drake) Mark Berry (Chief Martin Vreede) Originaltitel: Blade: Trinity Regie: David S. Goyer Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Gabriel Beristain Musik: RZA Altersempfehlung: ab 18