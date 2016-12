TNT Film 21:45 bis 23:10 Horrorfilm Critters 2 USA 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Jahre ist es her, seit die teuflischen Critter im Städtchen Grovers Bend erstmals Angst und Schrecken verbreiteten und die Familie Brown vertrieben. Doch jetzt kehrt Brad Brown in die Heimat zurück, und das gerade noch rechtzeitig: Aus Critter-Eiern ist eine neue tödliche Generation geschlüpft. Die blutgierigen Wollknäuel widmen sich nun mit Wonne ihrer Lieblingsbeschäftigung - Fressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Grimes (Brad Brown) Liane Curtis (Megan Morgan) Don Opper (Charlie) Barry Corbin (Harv) Terrence Mann (Ug) Tom Hodges (Wesley) Sam Anderson (Mr. Morgan) Originaltitel: Critters 2 Regie: Mick Garris Drehbuch: David T. Twohy, Mick Garris Kamera: Russell Carpenter Musik: Nicholas Pike Altersempfehlung: ab 16