TNT Film 18:35 bis 20:15 Horrorfilm Nightmare on Elm Street 3 - Freddy Krueger lebt USA 1987 16:9

Freddy Krueger ist zurück! Erneut hat er es auf Jugendliche abgesehen, die er in ihren Träumen terrorisiert. Wie gut, dass Nancy Thompson in die Stadt zurückgekehrt ist, um dort als Ärztin in der psychiatrischen Anstalt zu arbeiten. Als einzige Überlebende der ersten Anschlagserie von Freddy nimmt sie gemeinsam mit den Jugendlichen den Kampf auf und versucht alles, um Freddy aufzuhalten.

Schauspieler: Robert Englund (Freddy Krueger) Heather Langenkamp (Nancy Thompson) Patricia Arquette (Kristen Parker) Larurence Fishburne (Max) Priscilla Pointer (Dr. Elizabeth Simms) Craig Wasson (Dr. Neil Goldman) John Saxon (Thompson) Originaltitel: A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors Regie: Chuck Russell Drehbuch: Wes Craven, Bruce Wagner, Frank Darabont, Chuck Russell Kamera: Roy H. Wagner Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16