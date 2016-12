TNT Film 09:20 bis 11:00 Komödie Get the Dog - Verrückt nach Liebe USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Versager Dylan kidnappt den Hund seiner neuen Nachbarin, um so bei ihr zu landen, da er anderenfalls keine Chancen für sich sieht. Doch dann geht alles schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Spade (Dylan Ramsey) Sophie Marceau (Lila Dubois) Patrick Bruel (Rene) Artie Lange (Wally) Mitchell Whitfield (Mark Glidewell) Martin Sheen (Millstone) Ever Carradine (Ginger) Originaltitel: Lost & Found Regie: Jeff Pollack Drehbuch: Marc Meeks, J.B. Cook, David Spade Kamera: Paul Elliott Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6