Niederlande 1 16:30 bis 17:30 Sport NOS Sport Schaatsen KPN NK Afstanden NL 2016 HDTV Merken Verslag van de afstanden die vandaag op het programma staan tijdens het KPN NK Afstanden in Heerenveen. Het vernieuwde Thialf is in de laatste week van het jaar het toneel van de NK Afstanden & Mass Start. De NOS zendt alle wedstrijden uit via televisie, livestreams en radio. Oud-schaatser Mark Tuitert maakt zijn comeback als analist. Ook Rintje Ritsma en Erben Wennemars schuiven aan bij Dione de Graaff. In Google-Kalender eintragen Moderation: Erik van Dijk, Martin Hersman, Dione de Graaff, Herbert Dijkstra Originaltitel: NOS Sport