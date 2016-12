Animal Planet 16:30 bis 16:55 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken In einem Holzboot im Sumpf herum zu paddeln, während ringsum hungrige Krokodile im Wasser lauern, ist gar nicht nach Stephens Geschmack. Doch das ist bei der Alligator-Jagd noch der gemütlichste Teil der Arbeit. Als die erste Fangschlinge zuschnappt und sein Bruder Robbie das zappelnde Reptil mit seinem Körpergewicht fixiert, wird es für den Ex-Barkeeper ernst: Stephen soll das Maul des Tieres mit Klebeband umwickeln, damit es nicht mehr zubeißen kann. Und davon hat er schon seit Langem geträumt - schweißgebadet in Manhattan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers