Animal Planet 07:25 bis 08:10 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Eine echte Männerhöhle USA 2014 Merken In dieser Folge konstruieren die Baumhaus-Profis in fünfeinhalb Metern Höhe eine 90 Quadratmeter große "Männerhöhle" und damit ihr größtes Baumhaus aller Zeiten. Ein Farmer aus Texas will dort für sich und seinen Enkel eine frauenfreie Zone einrichten, die natürlich standesgemäß verteidigt werden muss. Eine riesengroße Veranda bietet daher nicht nur Platz für ein feudales Barbecue. Bewegliche Wasserkanonen sorgen zudem dafür, dass weibliche Überfälle rechtzeitig abgewehrt werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

