ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Gut schlafen - im Takt der inneren Uhr D 2015 2016-12-28 22:00 16:9 Live TV Merken Ein Drittel ihres Lebens verbringen Menschen mit Schlafen. Warum das so ist, gibt Wissenschaftlern noch immer Rätsel auf. Klar ist aber: Ausgeschlafene Menschen leben gesünder, sind schlanker, belastbarer und ausgeglichener. Wie Menschen - mit und ohne Schlaf - ticken, berichtet Prof. Dr. Jürgen Zulley in Planet Wissen. Er war einer der Ersten, der Chronobiologie und Schlafforschung zusammenbrachte und herausfand, wie inneren Uhren die Menschen steuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Prof. Dr. Jürgen Zulley Originaltitel: Planet Wissen