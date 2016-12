ARD alpha 12:00 bis 12:25 Dokumentation Michael Martin - Planet Wüste Durch die russische Arktis: Franz-Josef-Land / Tschukotka D 2015 16:9 Live TV Merken Die Erde ist ein Wüstenplanet. Nahezu die Hälfte der Landoberfläche wird von heißen und kalten Wüsten eingenommen. Ihre grandiosen Landschaften und die extremen Klimaverhältnisse wie Hitze und Trockenheit, Kälte und Dunkelheit machen die Faszination dieser Extremzonen aus. Über fünf Jahre war der Fotograf und Autor Michael Martin mit verschiedenen Teams weltweit unterwegs, um die Landschaften und Lebensräume der Wüsten und Polarregionen unserer Erde zu erkunden. Er erlebte Hitze und Trockenheit, klirrende Kälte und monatelange Dunkelheit. Auf insgesamt 40 für dieses Projekt in den Jahren 2010 bis 2015 durchgeführten Reisen und Expeditionen durchquerte er Eis- und Trockenwüsten - mit dem Motorrad, mit Hundeschlitten, auf Kamelen, mit dem Helikopter oder auf Skiern. Michael Martin, geboren 1963 in München, ist Fotograf und Diplom-Geograf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Wüste