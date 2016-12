ARD alpha 07:30 bis 07:45 Bildungsprogramm Großbritannien und die EU - historic background D 2016 16:9 Merken Die Filme behandeln Themen, die für das Abitur und die Fachhochschulreife prüfungsrelevant sind. Die Lernfilme sind moderiert und zeigen die Lernschritte anhand von Beispielen in der Realität. Die Inhalte wurden von den führenden Fachdidaktikern entwickelt. Die Filme werden in der Lernplattform alphaLernen durch zahlreiche multimediale Ergänzungen vertieft, wie interaktive Anwendungen und exemplarische Übungen. Die Inhalte bilden auch die Grundlage für den Telekolleg-Kurs. alphaLernen erklärt, woher die Skepsis Großbritanniens gegenüber der Europäischen Union kommt. Erst 1973 wurden die Briten Mitglied der Gemeinschaft, 2016 wählten sie als erstes Land wieder den Ausstieg. Warum? Cate ist an der Universität Roehampton in London, wo zu Semesterbeginn tausende Studenten aus aller Welt das akademische Jahr beginnen. Der Austausch von Studenten aus aller Herren Länder hat in Großbritannien jahrhundertelange Tradition. Aber in der Bevölkerung gibt es dennoch gegenüber Kontinentaleuropa ein gewisses Mißtrauen. Warum? Beim Streifzug durch die Uni stellt Cate die wichtigsten historischen Stationen dieser komplizierten Entwicklung vor. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Großbritannien und die EU - historic background Regie: Doris Tromballa

