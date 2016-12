Spiegel TV Wissen 04:15 bis 05:00 Reportage Die investigative Reportage Wettrüsten der Drogenkartelle USA, D 2010 Merken Massenweise geschmuggelte Waffen sorgen dafür, dass der Drogenkrieg in Mexiko immer mehr außer Kontrolle gerät. Reporter Christof Putzel berichtet aus Juarez/Mexiko, der Stadt mit der weltweit höchsten Mordrate, und begleitet Polizei, Spezialtruppen des Militärs sowie CSI-Teams im Kampf gegen den Waffenschmuggel. Sie folgen einer Spur aus Blut, Drogen und Gewalt, die unweigerlich in die USA führt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard Altersempfehlung: ab 12

