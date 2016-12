Spiegel TV Wissen 19:30 bis 20:15 Reportage Virtualize it! Leben, lehren, arbeiten in virtuellen Welten D 2015 Merken Virtualize it! - Die Nutzung der virtuellen Welten hat sich grundlegend verändert. Sie ist hochprofessionell geworden. Auf der bekanntesten Online-Plattform "Second Life" etwa bewegen sich täglich rund 60.000 Benutzer. Bildung und Forschung setzen heute viele Hoffnungen in die so genannte Metaversen. Chemielehrer Mirek Hancl verlegt z.B. den Chemieunterricht bereits in virtuelle Klassenräume. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Virtualize it! Leben, lehren, arbeiten in virtuellen Welten