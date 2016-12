Hessen 03:20 bis 04:50 Reportage Hessens schönste Burg- und Schlosshotels Übernachten in historischen Gemäuern und Gemächern D 2013 Live TV Merken Burgen und Schlösser üben eine große Faszination aus - schon bei Besichtigungstouren. Wie ist es erst, selbst Teil der Burggeschichte zu werden oder Gast in einem Schloss zu sein? Das gelingt dort, wo Burgen und Schlösser eine neue Bestimmung als Hotels oder Herbergen gefunden haben. Davon gibt es in Hessen reichlich. Sie sind Orte für ein wechselvolles Spiel zwischen der Fantasie der Gäste und der Historie einer Region. Ob eine Übernachtung im Märchenschloss a la Sababurg oder Wellness im Burgturm der sagenumwobenen Trendelburg, ob herrschaftliche Adelssitze wie das Schlosshotel Kronberg oder Industriellen-Schlösser wie Wolfsbrunnen und Rettershof: Ein stilvolles Übernachten ist in vielen historischen Anlagen möglich - nicht zu vergessen die oftmals besondere Küche, wie etwa im Vogelsberger Schlosshotel in Gedern oder im Schloss Hirschhorn am Neckar. Quer durch Hessen schauen die Filmautoren Josef Kirchmayer und Uli Pförtner hinter Gemäuer und in Gemächer, in Küchen und Gärten von Hessens schönsten Burg- und Schlosshotels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessens schönste Burg- und Schlosshotels Regie: Josef Kirchmayer/Uli Pförtner

