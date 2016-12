Hessen 10:00 bis 10:50 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Das Minihörnchen ist da! Das Minihörnchen ist da! / Babyalarm! / Frisch eingesackt / Tapetenwechsel / Neuer Lebensabschnitt D 2012 2016-12-29 04:55 Untertitel Live TV Merken Babyalarm! 15 Monate hat der Zoo Leipzig auf diesen Moment gewartet: Bei Nashornkuh Sarafine setzen die Wehen ein. Es ist Sarafines erster Nachwuchs, und die werdende Mutter ist nun auf sich allein gestellt. An ein menschliches Eingreifen ist nicht zu denken. Das Spitzmaulnashorn würde in dieser Situation jeden angreifen, der sich auch nur in seine Nähe wagt. Doch alle Befürchtungen sind glücklicherweise umsonst: In der Abgeschiedenheit des Nashornhauses legt die noch unerfahrene Sarafine eine Bilderbuchgeburt hin - und bringt Leipzigs erstes Nashornbaby nach elf Jahren zur Welt. Die jungen Quolls sind nun schon über drei Monate alt. Der erste Arztbesuch steht an. Impfen, transpondern und endlich die Frage der Fragen klären: Junge oder Mädchen, was tummelt sich hier eigentlich im Stroh? Freiwillig wollen die kleinen Tüpfelbeutelmarder ihr Geheimnis nicht lüften. Martina Molch und Dr. Langguth probieren es mit einem Trick: Beutel für die Beuteltiere. Obwohl Kugelgürteltiere Einzelgänger sind, haben Pedro und Laetitia über Monate beieinander gewohnt. Sie sind sich offenbar näher gekommen und haben selbst ihr Bett geteilt. Inzwischen allerdings weicht Laetitia lieber aus, sucht die Ruhe und den Raum für sich, während sich Pedro mehr denn je an sein Weibchen klammert - ein Interessenkonflikt. Da kommt es wie gelegen, dass eine größere Wohnung im neuen Vogelhaus zu haben ist. Mit Sack und Pack ziehen die beiden nun in das Reich von Steffen Thies. Vielleicht ein neuer, fruchtbarer Boden für die Liebe. Schneeleopardin Laura ist stolze Mutter von drei hübschen Teenagern. Seit der Geburt hat sie sich vorbildlich um das Trio gekümmert. Doch nun ist Schluss mit "Hotel Mama". Die jungen Katzen haben sich prächtig entwickelt und sind alt genug, um auf eigenen Pfoten zu stehen. Jörg Gräser will nun die Kinder von ihrer Mutter trennen. Wie werden Lauras Töchter auf die neue Situation reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.