Tödlicher Tornado - Sturm über Amerika USA 2008 Tornados kommen aus dem Nichts und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Die Vereinigten Staaten haben sich an die vernichtenden Naturgewalten fast schon gewöhnt: Jedes Jahr werden sie von Wirbelstürmen heimgesucht. Die so genannten "Twister" entstehen überwiegend im Frühling. 2008 begann die Tornado-Saison allerdings ungewöhnlich früh und brach mit einer besonderen Härte über die Menschen herein. Zwischen dem 7. und dem 10. Januar bahnten sich sage und schreibe 74 der tödlichen Windhosen ihren Weg durch ein halbes Dutzend Bundesstaaten! Die Bilanz: vier Tote und 88 Millionen Dollar Sachschaden. Diese Dokumentation zeigt in einzigartigen Aufnahmen die verheerende Zerstörungsgewalt ... Originaltitel: Tornado Rampage