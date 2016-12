Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Wasserrutschen-Weitflug USA 2009 Stereo 16:9 Merken Karamba, Karacho, ein Weitflug! In dieser Episode widmen sich Adam und Jamie einem Kurzfilm, der im Internet für Furore sorgt und bis dato schon über fünf Millionen Mal angeklickt wurde. Darin ist ein Mann zu sehen, der auf einer 60 Meter langen Wasserrutsche einen steilen Berghang hinunter düst, anschließend über 30 Meter weit durch die Luft fliegt und punktgenau in einem Kinder-Planschbecken landet. Ein wirklich hervorragender Stunt, der auch die "Mythbusters" schwer beeindruckt. Fraglich ist nur, ob es sich bei diesem Mega-Jump um eine Fälschung handelt - wenn auch um eine richtig gute. Sollte dem so sein, kommen die Wissensjäger den Machern des Clips garantiert auf di In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters