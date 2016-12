Discovery Channel 07:05 bis 07:50 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Auf Irrwegen USA 2013 Stereo 16:9 Merken Königskrabben sind wählerisch. Vergammelten Köder rühren die kostbaren Krebse nicht an. Das bekommen Kapitän "Wild" Bill Wichrowski und seine Crew in dieser Episode schmerzhaft am eigenen Leib zu spüren. Die Fangkörbe der "Kodiak" bleiben leer und den Fischern fehlen daher wichtige Einnahmen. Der erfahrene Skipper kann sich die Misere zunächst nicht erklären, denn tags zuvor hatte seine Besatzung an gleicher Stelle noch wesentlich mehr Erfolg. Doch dann beichtet Greenhorn Mikey seinem Captain die Ursache für das Dilemma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

