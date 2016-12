Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Silicon Valley Produktlogo USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erlich (T. J. Miller) beauftragt einen verurteilten Schwerverbrecher und Graffitikünstler, ein neues Logo für "Pied Piper" anzufertigen. Dessen an die Garage gemalte Kreation führt zu einem Eklat, weil sie die Freiheitsstatue beim Geschlechtsverkehr darstellt. Gavin und Peter (Matt Ross, Christopher Evan Welch) melden die Firma bei einer Technologie-Konferenz an. Jetzt steht das Team unter Zeitdruck, weil es eine Präsentation erstellen muss. - Witzige HBO-Serie über das harte digitale Leben zwischen Technik-Kult und Nerd-Attitüden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Middleditch (Richard) T.J. Miller (Erlich) Josh Brener (Big Head) Martin Starr (Gilfoyle) Kumail Nanjiani (Dinesh) Christopher Evan Welch (Peter Gregory) Amanda Crew (Monica) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Alec Berg Drehbuch: Jessica Gao, Mike Judge, John Altschuler, Dave Krinsky Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 12