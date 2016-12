Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie The Wire Eckverbindungen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Der frisch gewählte Bürgermeister Carcetti (Aidan Gillen) tourt mit Polizeikräften durch die Stadt, um die Stimmung auf der Straße einzufangen. Michael ist über die Rückkehr eines lange verschollenen Familienmitglieds entsetzt. Bunk (Wendell Pierce) hat belastende Beweise gegen Omar (Michael K. Williams), macht sich damit aber wenig Freunde. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Robert Wisdom (Howard Colvin) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) John Doman (Dep. Comm. for Operations William A. Rawls) Frankie Faison (Commissioner Ervin H. Burrell) Originaltitel: The Wire Regie: Agnieszka Holland Drehbuch: David Simon, Richard Price, Edward J. Burns, Chris Collins Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 12

