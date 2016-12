In einer Höhle nahe San Francisco geschieht Seltsames. Neben Gegenständen aus dem 19. Jahrhundert wird der Kopf eines Androiden gefunden, der Data bis aufs Haar gleicht. Data beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit Hilfe eines Subraumfeldes reist er in die Vergangenheit. Als er nicht zurückkehrt, reisen ihm Captain Picard, Dr. Crusher und Commander Riker hinterher. In Google-Kalender eintragen