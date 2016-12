Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Schlacht um Ajilon Prime USA 1996 Stereo 16:9 Merken Die Klingonen führen nach wie vor Krieg gegen die Föderation und setzen ihre Angriffe fort. Als Dr. Bashir (Alexander Siddig) ein Notruf von Ajilon Prime erreicht, fliegt er zusammen mit Jake (Cirroc Lofton), der ihm als Sanitäter assistieren soll, zum Krankenhaus der Föderationskolonie. Das liegt schon bald unter klingonischem Feuer. Jake ist entsetzt und verstört über die vielen Toten und verliert die Nerven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Kim Friedman Drehbuch: René Echevarria Kamera: Kris Krosskove, Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy Altersempfehlung: ab 12