Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Gefährliche Liebschaften USA 1996 Stereo 16:9 Als Quarks (Armin Shimerman) klingonische Exfrau Grilka (Mary Kay Adams) an Bord der Station kommt, ist Worf (Michael Dorn) sofort Feuer und Flamme. Doch auch Quarks Leidenschaft ist wieder erwacht. Als Worf klar wird, dass er bei Grilka nicht landen kann, erklärt er sich bereit, seinem Freund dabei zu helfen, seine Exfrau zurückzugewinnen. Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Andrew Robinson Drehbuch: Ronald D. Moore Kamera: Jonathan West Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6