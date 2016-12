Syfy 11:55 bis 12:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Die Kriegserklärung USA 2006 Stereo 16:9 Merken Mitchell schleust sich undercover in die Lucian-Allianz ein. So will er einen Bürgerkrieg zwischen den Allianzen verhindern. Außerdem muss er unter allen Umständen den Aufenthaltsort der entführten "Odysseus" herausfinden, um weitere Mitglieder des SG-1-Teams zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) D. Christopher Judge (Teal'c) Claudia Black (Vala Mal Doran) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Eric Steinberg (Netan) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Waring Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Alan McCullough Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith