Syfy 10:20 bis 11:10 Fantasyserie Lost Girl Trick in Trance CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Da Lauren (Zoie Palmer) glaubt, der Fae-Anführer Lachlan (Vincent Walsh) hätte Nadia (Athena Karkanis) von dem Fluch befreit, begibt sie sich aus Dankbarkeit wieder in seine Gewalt. Bo (Anna Silk) muss derweil Trick (Rick Howland) helfen. Er will in der Nacht des nur alle 28 Jahre erscheinenden Blutmonds in die Zukunft sehen. Für diese Zeremonie braucht er einen Ring, der ihm von einem Formwandler gestohlen wurde. Bo konfrontiert Lachlan mit seinem tückischen Verhalten gegenüber Lauren. Daraufhin kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Silk (Bo) Kris Holden-Ried (Dyson) Ksenia Solo (Kenzi) Zoie Palmer (Lauren) K.C. Collins (Hale) Richard Howland (Trick) Vincent Walsh (Lachlan) Originaltitel: Lost Girl Regie: Paolo Barzman Drehbuch: M.A. Lovretta, Steve Cochrane Musik: Benjamin Pinkerton Altersempfehlung: ab 16