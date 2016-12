Syfy 07:10 bis 07:55 Mysteryserie Under the Dome Die Kuppel lügt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Christine (Marg Helgenberger) gelingt es, immer mehr Bewohner zur Mitarbeit an ihrem Höhlenprojekt zu bewegen. Mit dem gefangengehaltenen Sam (Eddie Cahill) hat sie etwas ganz besonders Perfides vor. Doch es bildet sich auch Widerstand gegen Christines Pläne. Julia (Rachelle Lefevre), Big Jim (Dean Norris), Joe (Colin Ford), Norrie (Mackenzie Lintz) und Hunter (Max Ehrich) organisieren sich und versuchen gemeinsam, Christine zu stoppen. Hunter gelingt es schließlich, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Sam Hill Drehbuch: James Oliver, Sharla Oliver Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 379 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 139 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 139 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 139 Min.