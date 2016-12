Junior 18:10 bis 18:25 Trickserie Bali Bali an Bord F, CDN 2006 Stereo Merken Bali bekommt von seinem Opa die Kapitänsmütze geschenkt, die er früher getragen hat und Opa erzählt Bali dazu eine abenteuerliche Geschichte aus seiner Zeit als Kapitän. Bali ist begeistert und trägt die Kapitänsmütze auch im Park beim Spiel mit seinen Freunden Tamara und Tito. Aber Tito will auch der Kapitän sein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bali Regie: Louis Asselin, Sorya Hocini, Inés Cachwa