Junior 13:45 bis 13:55 Trickserie Dschungelbuch Safari Arktis USA, D 2013-2015 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge geht es um einen Ort, wo das Leben völlig anders ist als im Dschungel: Es geht um die Arktis. Balu erzählt Mowgli von den Tieren, die dort leben und überleben. Sie haben ganz spezielle Fähigkeiten entwickelt, die Ihnen helfen, im ewigen Eis zu überstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Lutz Schnell (Balu) Michael Iwannek (Shir Khan) Stefan Krause (Kaa) Originaltitel: The Jungle Book Safari Regie: Michael Grimm, Rainer Gerlach Drehbuch: Christopher Butler, Clara Sachers