Junior 10:45 bis 10:55 Trickserie Zigby, das Zebra Zigbys Spiele CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Laurence spielt mit Zara. Doch welches Spiel die beiden Kinder auch ausprobieren, immer verliert er. Während Laurence traurig wegrennt, hat Zigby eine Idee: Er möchte ein Spiel finden, in dem auch Laurence die Chance hat zu gewinnen. Mit Feuereifer sind Zigby und seine Freunde damit beschäftigt, alle möglichen Spiele zu veranstalten, doch nichts gelingt. Bei Hochspringen fällt Laurence sogar hin und tut sich weh. Er wird immer trauriger, und die ganze Situation wird immer auswegloser! Endlich hat Zigby die entscheidende Idee! Könnte er nicht ein Spiel entwickeln, in dem von vornherein ausschließlich Laurence gewinnt? Würde das nicht vielleich Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: Brendan Luno Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting