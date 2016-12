Junior 07:35 bis 07:45 Trickserie Bali Was soll ich werden? F, CDN 2006 Stereo Merken Nach einem Besuch bei der Feuerwehr will Bali Feuerwehrmann werden. Er will auch wissen, welchen Beruf sein Vater hat. Papa zeigt Bali seine Schreinerwerkstatt und baut für ihn eine Spielzeug¬kiste. Gemeinsam malen sie die Kiste wie ein Feuerwehrauto an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bali Regie: Louis Asselin, Sorya Hocini, Inés Cachwa

