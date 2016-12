Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Ein mieser Kerl J 1976 Stereo Merken Der Vagabund Marcel ist kein anderer als Marcos Onkel Francesco Milelli. Er hat das ihm von Marcos Mutter anvertraute Geld unterschlagen und weiß auch, daß Anna sich in Cordoba aufhält. Dies alles verheimlicht er dem Jun- gen aber, und weil sein Geld nur für eine Fahrkarte nach Buenos Aires reicht, schickt er den armen Marco eben einfach dorthin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki

