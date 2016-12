Sky Comedy 01:25 bis 03:10 Komödie Hit and Run USA 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Fluchtwagenfahrer Charlie Bronson sagt nach einem Banküberfall gegen seine ehemaligen Kollegen aus und muss aus Sicherheitsgründen ins Zeugenschutzprogramm. Dummerweise hat er das seiner Freundin Annie verheimlicht. Als diese nach Los Angeles will, um ihren Traumjob zu finden, muss Charlie seine sichere Kleinstadt verlassen. Doch die beiden bleiben auf ihrem Roadtrip nicht lange unbemerkt: Schon bald muss sich das Pärchen nicht nur mit Charlies ehemaligem Bankräuberkollegen, sondern auch mit einem mittelmässig begabten US Marshall herumschlagen. Doch zum Glück ist Charlie ein guter Fahrer... Action-Komödie mit Kristen Bell ("Veronica Mars", "Nie wieder Sex mit der Ex") und Dax Shepard ("When in Rome"), der zudem das Drehbuch schrieb und Regie führte. Auch in der Realität sind Kristen Bell und Dax Shepard ein Paar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Annie) Dax Shepard (Charlie Bronson) Tom Arnold (Randy) Kristin Chenoweth (Debbie) Bradley Cooper (Alex Dmitri) Michael Rosenbaum (Gil Rathbinn) Beau Bridges (Clint Perkins) Originaltitel: Hit and Run Regie: Dax Shepard, David Palmer Drehbuch: Dax Shepard Kamera: Bradley Stonesifer Musik: Robert Mervak, Julian Wass Altersempfehlung: ab 16