Topbesetzte, höchst unterhaltsame Krimikomödie. Colin Firth will seinem exzentrischen Boss Alan Rickman eine Fälschung unterjubeln und um einige Millionen Pfund erleichtern. Unberechenbar verführerisch bringt Texas-Cowgirl Cameron Diaz seinen Masterplan gehörig ins Wanken. Ethan und Joel Coen zünden in ihrem grandiosen Drehbuch genüsslich ein Pointenfeuerwerk nach dem anderen! Kunstkurator Harry Deane hat unter seinem exzentrischen Chef Lionel Shahbandar, dem reichsten Mann von England, tagtäglich zu leiden. Jetzt plant er Rache. Von seinem alten Freund Major lässt er eine Kopie eines verschollenen Monet-Gemäldes anfertigen. Das scheinbar wertvolle Bild bringt er dann in den Besitz des burschikosen Cowgirls PJ Puznowski aus Texas und lässt es von Shahbandar bei ihr 'entdecken'. Klappt der Deal, wären Harry und seine Komplizen um Millionen Pfund reicher - doch da funkt es zwischen PJ und dem Milliardär. In Google-Kalender eintragen