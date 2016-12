Sky Comedy 10:00 bis 11:50 Komödie Verstehen Sie die Béliers? F, B 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Wochenmarkt irgendwo in der französischen Provinz. Hinter ihrem Käsestand steht, wie jede Woche, die gesamte Familie Bélier. Während die Eltern Rodolphe (François Damiens) und Gigi (Karin Viard) sowie Sohn Quentin (Luca Gelberg) zwar auffällig freundlich, aber sehr schweigsam sind, ist Tochter Paula (Louane Emera) umso gesprächiger. Die Kunden im Ort kennen das schon und wundern sich schon lange nicht mehr, dass Paula die Kundenwünsche für ihre Familie in Gebärdensprache übersetzt. Denn alle in der Familie sind gehörlos - bis auf Paula. Doch die Béliers sind ein munterer, eingeschworener Haufen und weit davon entfernt, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Viard (Gigi Bélier) François Damiens (Rodolphe Bélier) Eric Elmosnino (Monsieur Thomasson) Louane Emera (Paula Bélier) Roxane Duran (Mathilde) Ilian Bergala (Gabriel) Luca Gelberg (Quentin Bélier) Originaltitel: La Famille Bélier Regie: Eric Lartigau Drehbuch: Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg Kamera: Romain Winding Musik: Evgueni Galperine, Sacha Galperine