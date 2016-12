Heimatkanal 03:20 bis 04:50 Heimatfilm Der Waldbauernbub - Weihnacht in der Waldheimat A 1983 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In der Vorweihnachtszeit widmet sich Heimatkanal den verfilmten Kindheitserinnerungen des populären Poeten Peter Rosegger (1843 - 1918). Los geht's mit dem Pilotfilm 'Der Waldbauernbub'. Darin wird der kleine Nachwuchsliterat Rosegger zu einer Lesung ins vornehme Haus der Familie Reininghaus eingeladen. Die Zuhörer können jedoch nicht so recht warm werden mit der Welt des jungen Künstlers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Gauster (Peter als Kind) Martin Löschberger (Peter als Student) Florentín Groll (Hans von Reininghaus) Renate Holm (Frau von Reininghaus) Horst Klaus (Waldbauer) Ute Radkohl (Waldbäuerin) Karl Merkatz (Bremer Sepp) Originaltitel: Der Waldbauernbub Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Lida Winiewicz Kamera: Peter H.W. Tost Musik: Toni Stricker

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 391 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 191 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 121 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 91 Min.