Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Komödie Heimweh - Dort wo die Blumen blühn A 1957 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Schock ist groß, als die Sängerknaben des Stifts St. Quirin auf dem Heimweg von einem Konzert sehen, wie die eine Frau in die Donau springt. Pater Benedikt rettet ihr das Leben und findet heraus, dass es sich um die Telefonistin Renate Burg handelt, die vor lauter Liebeskummer keinen Ausweg mehr wusste. Das klösterliche Leben und die Gesellschaft des Kinderchors fasst Renate wieder neuen Lebensmut. Doch dann wird sie von ihrer unerfüllten Liebe unversehens wieder eingeholt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Prack (Ingenieur Robert Wagner) Sabine Bethmann (Renate Burg) Paul Hörbiger (Abt) Hans Holt (Pater Benedikt) Oskar Sima (Herr Schürmann) Erik Frey (Pater Vinzenz) Annie Rosar (Theres) Originaltitel: Heimweh... dort wo die Blumen blüh'n Regie: Franz Antel Drehbuch: Franz Antel, Kurt Nachmann, Rolf Olsen Kamera: Hans Heinz Theyer Musik: Hans Lang Altersempfehlung: ab 16