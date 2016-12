Heimatkanal 19:30 bis 20:15 Arztserie Der Bergdoktor Angeklagt D, A 2010 Stereo 16:9 Merken Bei den Grubers herrscht verzweifelte Stimmung. Lilli will nicht mehr in die Schule gehen, die sonst so kontrollierte Lisbeth ist zerstreut, und Martin muss sich zusätzlich zur Praxis um den Hof kümmern. Und alles nur, weil Hans wegen versuchten Totschlags im Gefängnis sitzt. Martin bittet Andrea um Hilfe. Sie soll beweisen, dass Arthur Distelmeiers Sturz ein Unfall war. Die Anwältin bekommt es mit dem Staatsanwalt Pfaffenberg zu tun. Der karriereorientierte und ehrgeizige Staatsanwalt setzt es sich zum Ziel, Hans mit aller Macht hinter Gitter zu bringen. Um seinen Bruder vor dem Gefängnis zu bewahren, macht Martin sich auf eigene Faust auf die Suche nach Beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Manuel Boecker (Staatsanwalt Pfaffenberg) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Marco Hasenkopf, Michael Baier Kamera: Tobias Platow Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming