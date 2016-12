Spiegel Geschichte 02:35 bis 03:30 Dokumentation Face to Face Puma gegen Adidas F 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Konkurrenz schläft nicht. Diesen Satz kennen die Protagonisten aus der Serie "Face to Face" nur zu gut. In elf Folgen werden jeweils zwei Größen auf einem Gebiet einander gegenüber gestellt. Die Serie portraitiert die führenden Akteure auf dem Weltmarkt - aus den Reihen von Politik, Kunst, Wirtschaft und Mode. Welche Geschichten verbergen sich hinter solch großen Namen wie Rubinstein und Arden, Pepsi und Coca-Cola, Jobs und Gates, Martin Luther King und Malcolm X? Was steckt wirklich hinter der vermeintlichen Rivalität? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Duels

