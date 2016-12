Spiegel Geschichte 01:45 bis 02:35 Dokumentation Vampirskelette - Untote im Mittelalter GB 2011 Stereo 16:9 Merken Während der wissenschaftlichen Auswertung eines archäologischen Fundes in Irland ergeben sich neue, schreckliche Wahrheiten hinter dem Mythos Vampir. Aufgebaut wie eine Detektivgeschichte skizziert der Film die Arbeit der Forscher. Nach und nach verbinden sich die Puzzleteile zu einem neuen Bild: Unheimliche Grabfunde zeigen, dass Menschen seit Urzeiten von einer großen Angst vor den Untoten getrieben wurden - und sich manche dieser Ängste bis in die heutige Zeit gehalten haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vampire Skeletons Regie: Mark Fielder Altersempfehlung: ab 12