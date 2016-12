Spiegel Geschichte 10:05 bis 10:55 Dokumentation Die Königshäuser Asiens Bhutan USA 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die erste demokratisch gewählte Partei in Bhutan schwor vor der Wahl, die Traditionen der absoluten Monarchie beizubehalten. Nur so gewann die Partei bei den ersten Parlamentswahlen in Bhutan. Es ist wahrscheinlich das einzige Land weltweit, das von seinem eigenen König davon überzeugt wurde, die Demokratie einzuführen und in dem die Bürger so stark an den alten Strukturen hängen. Die Einwohner sind Neuem gegenüber skeptisch. Kann das kleine Land seine Autonomie auch mit der neuen Staatsform bewahren und wie kann sich die Nation gegen die erfolgreichen Weltmächte um sie herum behaupten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asia's Monarchies Altersempfehlung: ab 12